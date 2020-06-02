«В конце сезона была 157»: Александра Трусова назвала свой рост, но наотрез отказалась говорить вес

Как заметила фигуристка, ни одна девушка не станет обсуждать свои килограммы.

Фигуристка Александра Трусова в Instagram пообщалась со своими многочисленными поклонниками. Многих фанатов интересовал, какой рост и вес у миниатюрной пятнадцатилетней спортсменки.

«Свой вес я никогда не скажу, наверное. Какая девушка или женщина ответит на этот вопрос? Насчет роста — я давно не мерилась. Но в конце сезона было 157. Сейчас наверняка больше, я чувствую, что подросла». Александра Трусова

Отметим, что несколько недель назад, как гром среди ясного неба стала новость о переходе Трусовой в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. До этого на протяжении долгих лет талантливая фигуристка выступала в команде наставницы Этери Тутберидзе.

больше по теме Трусова назвала Тутберидзе великим тренером и объяснила свой уход к Плющенко Как отметила фигуристка, иногда в жизни надо сделать ответственный шаг.

После этого тренер отписалась от своей подопечной в соцсетях. Трусова же позже отмечала, что безумно уважает Тутберидзе и считает ее великой, но ей требовались перемены. Напомним, что на последнем крупном турнире чемпионате Европы она стала только третьей, что посчитала для себя не самым удачным результатом.