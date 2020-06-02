Новая подруга Гогена Солнцева занялась на самоизоляции разведением кур

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram представил новое увлечение своей пассии — пышногрудой брюнетки Лидии Алифиренко. Как известно, сейчас фрик мечется между двух огней. Он проводит время то с Алифиренко, с которой до пандемии отдыхал в Таиланде, то с женой Екатериной Терешкович.
«С первым днем лета вас, дорогие! Лидок открыла на самоизоляции себе новое хобби — курятину. Как думаете, получится у нее стать хорошей фермеркой и владелицей собственной экофермы? А у вас появились новые и необычные хобби за этот период? Расскажите!»
В комментариях пользователи отметили, что Гогену пора уже сделать выбор между своими дамами и определиться, с кем из них он хочет все-таки встретить старость.
Сам Гоген Солнцев ранее признавался, что Лида — всего лишь друг их семьи. Разводиться с супругой ради новой возлюбленной он вовсе не собирается. По его словам, между Екатериной и Лидой царит взаимопонимание и уважение.