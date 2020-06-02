Новая подруга Гогена Солнцева занялась на самоизоляции разведением кур

Лидия Алифиренко, как сказал фрик, открыла для себя новое хобби.

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram представил новое увлечение своей пассии — пышногрудой брюнетки Лидии Алифиренко. Как известно, сейчас фрик мечется между двух огней. Он проводит время то с Алифиренко, с которой до пандемии отдыхал в Таиланде, то с женой Екатериной Терешкович.

«С первым днем лета вас, дорогие! Лидок открыла на самоизоляции себе новое хобби — курятину. Как думаете, получится у нее стать хорошей фермеркой и владелицей собственной экофермы? А у вас появились новые и необычные хобби за этот период? Расскажите!» Гоген Солнцев

В комментариях пользователи отметили, что Гогену пора уже сделать выбор между своими дамами и определиться, с кем из них он хочет все-таки встретить старость.

больше по теме Гогену Солнцеву вместо пожилой жены стала готовить новая подруга Шоумен отметил, что Лидия Александровна усовершенствовала свои кулинарные навыки.

Сам Гоген Солнцев ранее признавался, что Лида — всего лишь друг их семьи. Разводиться с супругой ради новой возлюбленной он вовсе не собирается. По его словам, между Екатериной и Лидой царит взаимопонимание и уважение.