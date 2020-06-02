«Продажа крестов Graff и слезы в туалете»: Седокова рассказала, на что пошла ради квартир

Анна Седокова пошла на откровения со своими поклонниками. В личном блоге певица рассказала, что в настоящий момент выплачивает сразу два ипотечных кредита. Звезда призналась: она всегда тратила больше, чем зарабатывала, и не особо умела считать деньги. Однако время заставило ее изучить азы экономики и планирования.

Ее последнее приобретение — квартира в респектабельном месте, рассчитанная на 20 лет. На нее она собирала буквально по крупицам. «Было все — и продажа крестов Graff (дорогие украшения с бриллиантами. — Прим. авт.), и слезы в туалете», — поведала Седокова в личном блоге.

Выплата кредита напоминала капли в море, Анна не замечала, чтобы он уменьшался. Кроме того, оставался предыдущий кредит за другую квартиру. В какой-то момент певица поняла, что долго так продолжаться не может и завела в телефоне специальную программу, которая помогла ей рассчитать условия выплаты в более сжатые сроки. Вместо 20 лет она хочет потратить всего 2 года и остаться без долгов перед банками.

Седокова замечает, что сделать это будет вовсе не просто: придется экономить и работать в 20 раз больше. Но ради финансовой свободы она это сделает.