«Любители копаться в чужом белье»: Жигунов открестился от похода на ток-шоу

57-летний Сергей Жигунов на личной страничке в Instagram пообщался с верными почитателями. Так, актер из фильма «Сердца трех» и сериала «Моя прекрасная няня» подметил, что если бы у него была мания величия, он обязательно бы написал, что по частоте упоминания в СМИ за последнее время конкуренцию ему мог бы составить, пожалуй, только коронавирус.

Но так как этим синдромом, как говорит партнер Анастасии Заворотнюк, он не страдает — ему бы хотелось обойтись созданием такой рубрики как «Обзор прессы». Ранее в изданиях светской хроники появились публикации о том, что Сергей Жигунов подал иск против судебного пристава, который арестовал его личные вещи в одной из квартир. Предысторией всему этому стали события, которые разворачивались еще несколько лет назад.

«Гардемарин» взял в кредит на съемки нового фильма крупную сумму денег у одного из российских банков. Однако заем Сергей Викторович вернуть вовремя не успел. Как уже писал портал Teleprogramma.pro, в результате с молотка пришлось спустить его квартиру и дом с баней в Подмосковье. Но даже вырученных после продажи недвижимости актера средств не хватило на уплату долга.

Так, дело дошло и до описи имущества в одной из квартир именитого артиста. Позже сам Жигунов дал понять, что судебный пристав действовал с нарушением закона. Ведь сам актер не давал никому разрешения досматривать его апартаменты.

«Я не пытаюсь ни у кого отсудить принтер и карандаш, дело значительно серьезней. И в этом деле существует ряд грубых нарушений законодательства», — пояснил Сергей в личном профиле.

Актер заверил, что к нему постоянно поступают предложения дать интервью, поучаствовать в ток-шоу и рассказать подробности своей личной жизни. Жигунов уточнил, что он не намерен общаться с журналистами о каких-то частных аспектах, касающихся только его самого или близких ему людей. При этом представителей бульварной прессы артист и вовсе назвал «любителями копаться в чужом белье».