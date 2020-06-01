«На это можно смотреть вечно»: старшая дочь Навки станцевала с пятилетней Надей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала, как ее дети проводят время на самоизоляции.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 45-летняя Татьяна Навка не дает своим детям скучать на домашней изоляции. Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду устраивала для дочерей импровизированные мастер-классы на кухне. Вместе с 20-летней Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой фигуристка сварила борщ из свежей зелени, капусты и свеклы. Ко всему прочему, с младшей наследницей спортсменка испекла шоколадное печенье. Бывшая партнерша Романа Костомарова считает, что будни на самоизоляции можно провести с пользой для души.

Так, фигуристка показала, как ее дочери проводят досуг на «карантинных» каникулах. Саша Жулина предложила сестренке Наде снять совместный танец на камеру смартфона. Для этого девочки выучили одинаковые движения. Старшая наследница Татьяны решила отказаться от сложных хореографических па для того, чтобы Надежде было проще выучить танец. Дочки фигуристки предстали в домашнем облике, отдав предпочтение повседневному стилю.

«На это можно смотреть вечно! С Днем защиты детей!» — отметила Навка.

В одном из интервью супруга Дмитрия Пескова рассказала о том, что ее пятилетняя дочка Надя учит сразу три иностранных языка: французский, английский и китайский. Даже на дистанционном обучении малышка старается не пропускать занятий по видеосвязи. Ко всему прочему, у дочери Татьяны Навки есть все необходимые тетрадки и учебники. Фигуристка не позволяет наследнице пропускать уроки, считая, что самоизоляция не может повлиять на образовательный процесс.