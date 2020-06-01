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Звездный гость

Звезда «Молодежки» Александр Соколовский рассказал, какую девушку ищет себе в жены

Актер, которому сейчас 31 год, считается одним из самых завидных холостяков.

Звезда «Молодежки» Александр Соколовский рассказал, какую девушку ищет себе в жены
Соколовский не будет просить помощи у государства/http://globallookpress.com/

Звезда сериала «Молодежка» Александр Соколовский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, какую девушку ищет в себе в жены. Актер считается завидным холостяком.

«У меня, если честно, нет каких-то жестких критериев. Это же в конце концов не магазин, где ты выбираешь что-то конкретное для себя. Женщина должна быть прежде всего женщиной. Это для меня самое главное. Женская энергия в ней должна преобладать над всем остальным. Она может быть и актрисой. С удовольствием влюблюсь в актрису и проживу с ней целую жизнь».

Александр Соколовский

Как отметил актер, для него любовь — это эфемерное состояние, в котором не может быть каких-то табу и ограничений.

В студии актер также отметил, что, как и все звезды, сейчас не снимается в кинофильмах. Съемки были полностью остановлены. В то же время за помощью к государству он обращаться не намерен.

«Я не получил поддержки от государства, но я и не просил. Есть люди, кому это сейчас нужнее, чем мне. У меня есть свое ИП, но я не подавал заявку на получение МРОТ на каждого сотрудника», — признался он.

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