«Весь смысл моей жизни»: Алсу впервые поделилась фото с трехлетним сыном Рафаэлем

В одном из интервью 36-летняя Алсу объяснила, почему она не показывала наследника широкой публике.

Вместе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, 36-летняя Алсу воспитывает троих детей. В одном из недавних интервью поп-исполнительница призналась: когда она поближе познакомилась с будущим мужем, то сразу поняла, что он станет отцом ее наследников. И не ошиблась в своих предположениях. Первенцу пары — дочке Сафине — исполнилось тринадцать лет. По словам артистки, ее старший ребенок растет очень ответственным и чутким.

При этом, как говорит Алсу, их с Яном наследница в меру скромная и немного застенчивая. Одиннадцатилетняя Микелла — полная противоположность своей старшей сестры. Девочка уже принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале и попала в команду к певице Светлане Лободе.

Дочка исполнительницы не только смогла пройти этап слепых прослушиваний, она также дошла и до финала. Свою Микеллу возлюбленная Яна Абрамова называет маленькой звездочкой. По словам артистки, ее средняя дочь обладает таким же чувством юмора, как и отец. Всегда может отшутиться и проявить смекалку.

Помимо дочерей, в семье Алсу подрастает трехлетний сын Рафаэль. Ранее поп-исполнительница объяснила, почему она не показывала наследника широкой публике. Так, знаменитость напомнила, что вывела старших дочерей в свет, когда им было по пять лет. По этой причине артистка не хотела торопить события, делая все для того, чтобы уберечь сынишку от пристального внимания прессы и поклонников.

При этом в Instagram Алсу впервые поделилась снимком с маленьким Рафаэлем на руках. Сына от Яна Абрамова поп-исполнительница предусмотрительно повернула спиной к камере так, чтобы в объектив не попало его личико.