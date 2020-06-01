Звезда «Молодежки» Александр Соколовский после окончания пандемии уедет в Америку

Звезда сериала «Молодежка», где он сыграл хоккеиста Егора Щукина, Александр Соколовский стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии актер признался, что как только закончится самоизоляция и откроются границы, он уедет в Калифорнию.

«Я поеду туда вовсе не отдыхать, а учиться делать кино. Я уже был там. Смотрел, как люди работают в киноиндустрии. Американцы сегодня на первом месте в мире в плане киношных технологий. Ближе к самой поездки будет все скорректировано. Пока даже не знаю, где буду жить. Хочу постигать кинематограф. Это моя основная цель поездки в США». Александр Соколовский

В то же время актер отметил, что вовсе не считает американцев какими-то гениями.

«Американцам, как мне кажется, не хватает русской смекалки, широты души и нашей музыки», — заявил он.

Во время беседы выяснилось, Александр Соколовский — большой любитель экстрима.