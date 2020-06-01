«Вполне подходящий»: Путин назначил 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля днем голосования по поправкам в Конституцию. В понедельник, 1 июня, политический лидер провел совещание с рабочей группой. В ходе официальной встречи глава Центризбиркома Элла Памфилова выдвинула предложение официально закрепить за первым днем июля мероприятия государственного масштаба. Владимир Путин эту дату официально утвердил.

«1 июля — день для голосования по поправкам в Конституцию вполне подходящий. Эта дата является юридически безупречной», — резюмировал он.

Ранее от других участников встречи звучали предложения организовать мероприятие 24 июня – в день, когда в стране планируется проведение Парада Победы. Однако эта дата главу государства не устроила — Путин подчеркнул, что смешивать два столь ответственных события все же не стоит.

Позже сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к конституции Павел Крашенинников подметил, что на голосование будет заложена неделя — с 25 июня по 1 июля. Отмечается, что 1 июля будет официально нерабочим, чтобы все граждане страны могли выразить свою позицию. Сейчас у населения есть 30 суток, чтобы определиться со своим взглядом, а у правительства — дополнительное время, чтобы «предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации».