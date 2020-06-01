«Люблю до потери сознания»: Алена Гаврилова обратилась к пасынку Эмина

В браке с азербайджанским певцом Эмином модель Алена Гаврилова во второй раз стала мамой. До знакомства с будущим супругом светская львица уже состояла в серьезных отношениях. От экс-возлюбленного девушка родила своего первенца — сына Рустама. Дети есть и у Эмина Агаларова. Бывшая жена артиста Лейла Алиева родила ему двойняшек Али и Микаила. Также у них есть приемная дочь Амина. Посла развода звездных родителей дети остались жить с мамой. Сам музыкант старается как можно чаще видеться с наследниками.

В нынешних отношениях с Аленой у Эмина родилась дочка, малышку назвали необычным и ярким именем Афина. Певец с ранних лет прививает наследнице любовь к музыке. Для дочери он играет на пианино. Однако появление общего ребенка не помогло Агаларову сохранить союз с матерью девочки. В беседе с поклонниками артист дал понять, что у них с Аленой не все получилось так, как они планировали. Позже избранница музыканта подтвердила: они и Эмин больше не пара.

Сейчас девушка активно занимается воспитанием полуторагодовалой Афины. Не забывает Гаврилова и о своих родительских обязанностях по отношению к Рустаму. 1 июня наследник модели отмечает день рождения. Алена трогательно обратилась к пасынку Эмина Агаларова, поздравив именинника на личной страничке микроблога. Своего наследника девушка назвала любимым и единственным сыночком. При этом Гаврилова подметила, что у Рустама пока нет странички в соцсети, но он обязательно увидит эти строки, которые она писала специально для него.

«Ты моя жизнь! Люблю тебя до потери сознания. Твоя мамочка!» — добавила Алена.

Модель дала понять, что в воспитании сына она участвует наравне с бывшим избранником. Так, знаменитость уточнила, что она вместе с отцом Рустама постарается делать все для того, чтобы их мальчик рос счастливым и всегда чувствовал поддержку со стороны родителей.