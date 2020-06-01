«Я бы не стала распространяться»: Погребняк столкнулась с травлей хейтеров из-за коронавируса

Футболист Павел Погребняк недавно попал в больницу с двухсторонней пневмонией. Кроме того, у спортсмена была высокая температура. Он сдал необходимый тест на коронавирус и тот оказался положительным. По поступившей информации, CoViD-19 обнаружили и у членов семьи Павла — его супруги Марии, а также их общих детей.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro возлюбленная Погребняка подтвердила информацию о том, что она столкнулась с «травлей» со стороны хейтеров, которые просто не поверили в то, что в ее семье обнаружили коронавирус. Так, светскую львицу обвинили в хайпе и обмане. Якобы Мария таким образом хочет привлечь к себе внимание общественности.

Супруга футболиста дала понять: ее абсолютно не волнует, кто и что пишет о ней в соцсетях и комментариях под ее постами в Instagram. Девушка пояснила, что люди сами убедятся в своей неправоте. Доказывать посторонним, что ее семья действительно столкнулась с коронавирусом, бизнесвумен не собирается.

По словам Марии, она и вовсе не планировала распространяться на эту тему. Обо всем произошедшем их с Павлом поклонники узнали после того, как он попал в больницу с высокой температурой и коронавирусом. Примечательно, что госпитализировали только футболиста. Его жена с детьми и тещей остались дома.

«Я бы вообще не стала распространяться на тему того, что в нашей семье коронавирус, если бы обо всем не узнали журналисты», — отметила Мария, дав понять, что самое неприятное в этой истории началось три-четыре дня назад.

Семья Павла Погребняка из-за подтвержденного CoViD-19 оказалась под наблюдением у врачей. Жена спортсмена дала согласие на отслеживание их геолокации. Единственное, с чем до сих пор не может разобраться Мария, так это с поступившим к ней звонком из полиции. Представители уполномоченных органов также намеревались прийти в дом к семье спортсмена. Но по какой причине, супруга Погребняка не знает.