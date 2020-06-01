«Погиб мой брат»: Якубович воспринял смерть генерального продюсера «Поле чудес» как личную потерю

В Москве после продолжительной болезни скончался генеральный продюсер программы «Поле чудес». Об этом в беседе с журналистами сообщил телеведущий Леонид Якубович. Как выяснилось, Анатолий Гольдфедер ушел из жизни в возрасте 69 лет. Чуть больше месяца назад — 28 апреля — мужчина отпраздновал свой день рождения. По словам художественного руководителя «Поле чудес», о кончине близкого друга и коллеги он узнал в воскресенье, 31 мая. Все произошло поздним вечером. Несколькими месяцами ранее Гольдфедер узнал о том, что у него онкозаболевание. Медики диагностировали у пациента лейкоз.

Все началось с того, что в больницу Гольдфедер поступил с больным сердцем. Прошел все необходимые обследования, сдал биопсию, которая подтвердила все опасения докторов. Помимо того, что у мужчины обнаружили рак, он так же заболел коронавирусом. Генеральный продюсер программы «Поле чудес» скончался в Боткинской больнице на 70-м году жизни.

Как говорит Леонид Якубович, семьдесят процентов успеха их передаче приносил именно Александр Гольдфедер. Ведущий «Поле чудес» не стал скрывать, что всегда с большим уважением относился к ныне покойному другу и считал его своим братом.

Леонид Аркадьевич уточнил, что познакомившись с Александром, он не мог предположить, что их дружба продлится целых сорок лет и прервется из-за такого трагического события.