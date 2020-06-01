До чего дошел прогресс: в Нидерландах роботы стали работать официантами

Похоже, что даже после окончания эпидемии коронавируса мир не вернется в норму. В Южной Корее уже начали тестировать кинотеатры, в которых вместо живых работников присутствуют лишь роботы.

Примерно по такому же пути движется китайский ресторан Royal Palace, расположившийся в Нидерландах. Владелец недавно приобрел двух роботов и не может нарадоваться своей покупке. Теперь в его заведении есть два необычных официанта, которым не нужно платить зарплату, сообщает издание The Verge.

Роботы вполне успешно доставляют еду и напитки, а также забирают у гостей грязную посуду. Ну и в качестве бонуса механические создания умеют здороваться и прощаться с посетителями. По словам владельца заведения, новые официанты стали ценным приобретением, при этом ему удалось никого не уволить. Пока роботы занимаются заказами, люди протирают столы и готовят еду.