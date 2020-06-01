Кейт Миддлтон и члены королевской семьи позвонили людям, страдающим в самоизоляции

Кейт Миддлтон присоединилась к рядам королевских добровольцев NHS Responders, чтобы пообщаться по телефону с жителями Великобритании, которые не выходят на улицу из-за эпидемии коронавируса. Герцогиня Кембриджская вместе с Камиллой, герцогиней Корнуоллской, и Софи, графиней Уэссекской, приняла участие в инициативе волонтерской организации, сообщает издание People.

Один из звонков, которые сделала Кейт, был адресован Донне Уильямс, 42-летней матери двоих детей. Между тем Софи пообщалась с 89-летним Гарри Дебу из Ливерпуля, который потерял свою жену около трех лет назад.

«Это было здорово, поболтать с графиней Уэссекса, лучшие впечатления за неделю! У меня есть сын, который не живет здесь, поэтому сейчас я вижу не особо много новых людей. Я также хотел бы сохранить память о моей жене и это было здорово, поговорить о ней. Софи действительно слушала каждое слово и было здорово, что мы поделились друг с другом опытом проведения самоизоляции», — позже рассказал Дебу.