«Я где-то видел ваше лицо»: Кирилл Сафонов вспомнил забавное знакомство с Сашей Савельевой

Актер Кирилл Сафонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с экс-солисткой группы «Фабрика» Сашей Савельевой. Их свадьба состоялась в 2010 году. Год назад певица подарила мужу сына Леона.

«Она не смотрела сериалы, а я не знал группу «Фабрика». Меня случайно затащили друзья в караоке, а она пришла туда с подругами. Мы просто увиделись. Я что-то спросил у нее. Сказал ей: «По-моему, я где-то видел ваше лицо». Это была короткая встреча. Саша меня, конечно, сразу зацепила. Я узнал позже ее номер телефона. Я сказал, что мне было приятно с ней познакомиться. Написал СМС. В итоге она мне написала мне: «Это кто?» Она меня просто забыла». Кирилл Сафонов

По словам актера, он считал, что Савельева не его человек. Но общая знакомая их все-таки еще раз свела.

«Мы встретились и поужинали. У нас завязался разговор. Меня подкупило, насколько Саша интересный человек, светлый. Я пригласил ее на спектакль. Мы быстро стали открываться друг другу. Это было как снежный ком. Вскоре я сделал ей предложение. Причем на иврите. Она ничего не поняла. Потом я только все расшифровал. По-русски я не мог ей тогда написать откровенно», — заявил актер.