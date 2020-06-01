Младшая дочь Валерия Меладзе объяснила, почему в отличии от сестры не будет учиться в Оксфорде

Младшая дочь музыканта Валерия Меладзе Арина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что в отличии от своей старшей сестры Инги не поедет учиться после школы в Оксфорд, один из самых престижных вузов мира.

«Я буду подавать документы в Сеченовский университет. Хочу стать в будущем врачом. Но это, конечно, не коронавирус повлиял на мой выбор. С восьмого класса уже определилась. Надеюсь, что поступлю и буду учиться на факультете лечебного дела. Папа одобрил мой выбор. Хотя его пугает, что там долго учиться». Арина Меладзе

Как отметила девушка, в будущем она планирует поехать на стажировку за границу. «Но об учебе в Европе я не думаю. Мы в семье решили, что надо получить первоначальное образование все-таки в России. А потом уже можно съездить за рубеж за практикой», — сказала Арина Меладзе.

больше по теме Валерий Меладзе платит по 60 тысяч рублей в месяц за обучение дочери в частной школе Как отметила Арина, в ее классе всего шесть человек.

А вот дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова будет поступать этим летом на факультет журналистки. «Я думала о театральном вузе, возможно, о дипломатических отношениях. Но я остановилась все-таки на журфаке. Там, на мой взгляд, хорошая база знаний. Мама не против. Для нее главное, что я выбрала не театральный вуз», — заметила Хорошилова.