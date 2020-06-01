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Звездный гость

Валерий Меладзе платит по 60 тысяч рублей в месяц за обучение дочери в частной школе

Как отметила Арина, в ее классе всего шесть человек.

Валерий Меладзе платит по 60 тысяч рублей в месяц за обучение дочери в частной школе
Валерий Меладзе оплачивает обучение дочери/http://globallookpress.com/

Первая жена музыканта Валерия Меладзе Ирина, которая вместе со своей младшей дочерью Ариной пришла в студию программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, призналась, что ее дочь учится в негосударственной школе. При этом оплачивает обучение девушки ее звездный отец.

Ирина Меладзе с дочкой. Фото
Дочь Меладзе учится в частной школе/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Она у нас учится в негосударственной школе. Мы платим 60 тысяч рублей в месяц. Туда входит полный комплект. К примеру, пятиразовое питание. Скажу честно, у нас за все платит папа».

Ирина Меладзе

Как отметила Арина Меладзе, у нее в классе всего шесть человек. Причем все мальчики. Она одна девочка, но никакого дискомфорта в связи с этим не испытывает.

А вот присутствующая в студии старшая дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова заявила, что она уже сменила четыре школы. «Я училась в двух государственных и двух частных школах. В частных, конечно, мне понравилось больше. Там питание очень разнообразное. Нам дают салаты без всяких приправ. Даже полдники и ужины есть. У нас по десять уроков иногда, поэтому целый день в школе. В государственных образовательных учреждениях все не так», — сказала девушка.

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