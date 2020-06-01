Красавец-сын Рыбина и Сенчуковой представил свою девушку, с которой вместе с трех лет

Сын музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой 21-летний Василий в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что его сердце несвободно. Причем вместе со своей девушкой он с трех лет.

«Мы вместе с детского сада. Были в одной группе. Правда, потом случился перерыв в отношениях. Мы учились в разных школах. В 14 лет встретились заново. И вот семь лет уже вместе. Сейчас учимся в одном институте». Василий Рыбин

Присутствующая в студии дочь певца Валерия Меладзе Арина, которой сейчас 17 лет, призналась, что у нее пока не было серьезных отношений. «Я понимала, что мне еще рано встречаться с мальчиками. Я сама себе не разрешила отношения. Мне важно, чтобы мой любимый человек понравился родителям», — заметила она.

А вот дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова сказала, что у нее в школе был молодой человек. «Мы жили в одном поселке. Мы были вместе два года, но сейчас уже расстались», — заявила девушка.