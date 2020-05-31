«А вы мечтали сниматься в индийском кино?»: Нетребко примерила бирюзовое сари

В период самоизоляции 48-летняя Анна Нетребко решила поэкспериментировать со своим имиджем. Так, оперная дива предстала на импровизированной домашней фотосессии в образе индианки. Для этого знаменитость пополнила свой гардероб бирюзовым сари. Особое внимание возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова уделила украшениям, которые традиционно носят индийские женщины. Линию пробора на голове артистка украсила подвеской, состоящей из цепочки и кулона — этот аксессуар называется тикой. Еще одним важным атрибутом стал слейв-браслет (это украшение включает в себя браслет с цепочкой и кольцом, — Прим. ред.).

Даже в условиях самоизоляции возлюбленная Юсифа Эйвазов находит занятия по душе. Так, знаменитости удалось «перевоплотиться» в индианку. Артистка попыталась скопировать движения, которые она когда-то видела в фильмах у индийских актрис.

«А вы мечтали сниматься в индийском кино?! Не скучайте дома… Когда уже во все переиграл! Развлекаемся как можем», — отметила Анна, обратившись к верным почитателям.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб Анны Нетребко. Так, историк моды подметил, что возлюбленной Юсифа Эйвазова не стоит сбрасывать вес. Соведущий Эвелины Хромченко считает, что оперная дива обладает красивой фигурой. Ко всему прочему, искусствовед напомнил, что артистка родом из Краснодара. Васильев не сомневается, что у Анны есть казачьи корни. Историк моды посоветовал певице обратить внимание на яркие цвета: особенно синие оттенки, которые как нельзя лучше походят брюнеткам.