«Ого, как Маша выросла! Просто красавица»: Жидков показала фото с дочерью от Арнтгольц

На личной страничке в Instagram 36-летний Иван Жидков поделился свежим снимком, на котором он позировал вместе с детьми. Первенца — дочку Машу — актеру подарила его экс-супруга Татьяна Арнтгольц. Даже появление общего ребенка не помогло им сохранить союз. Пара распалась, когда их дочери было всего четыре годика. Несмотря на развод с мужем, Татьяна никогда не препятствовала бывшему избраннику видеться с наследницей. Иван часто забирает Машу к себе на выходные и каникулы. С тех пор, как у Жидкова родился сынишка, девочка стала больше времени проводить с семьей отца. При этом Мария все также живет с мамой. По словам актера, его дочка с нетерпением ожидала того момента, когда Степушка появится на свет. Примечательно, что с мамой малыша — моделью Лилией Соловьевой — Жидков успел расстаться.

Из-за самоизоляции Иван на протяжении месяца не виделся с младшим наследником. Актер очень переживал из-за того, что Степа его просто не узнает. Не так давно Жидков смог навестить отпрысков. Один из уикендов он провел со своими детьми. Дочка экс-возлюбленного Татьяны Арнтгольц заметно повзрослела.

«Ого, как Маша выросла! Просто красавица и Степка красавчик», «Ванечка, ты замечательный папочка, уважаю таких Мужчин», «Степа научился позировать и смотреть в камеру», «Маша очень похожа на маму!! Такая же красавица», — такие комментарии появились под свежим снимком актера с детьми.

Примечательно, что фото бывшего мужа с их общей дочерью Машей оценила и Татьяна Арнтгольц. Так, актриса поставила «лайк» под снимком экс-возлюбленного. По словам Ивана, он до сих пор поддерживает с Татьяной дружеские отношения. И это, как говорит актер, не удивительно. Ведь у них есть общий ребенок.