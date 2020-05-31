«Не стесняйтесь, можно и пошленько»: Галустян показал фотографию Супер Жорика

Супер Жорик вышел в свет в оранжевом костюме и шляпе. Пока никому не известно, кто одевает столь популярного артиста, но явно, что образ и стиль его будут всегда экстравагантны, с легким налетом краснодарского шика.

Нового героя своих пародий Михаил Галустян презентовал в ноябре 2019 года. Супер Жорик вышел на сцену с песней «Хочу тибя любицца» и сразу получил признание публики.

«Это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви», — гласит анонс песни. View this post on Instagram A post shared by Михаил Галустян (@m_galustyan) on May 29, 2020 at 11:46pm PDT

Галустян опубликовал новое фото Супер Жорика, который сидит в полном зрительном зале и чему-то сильно удивляется. Может тому, что карантин продлили до середины июня, а может и тому, что количество просмотром его первого клипа на YouTube превысило пятьдесят миллионом.

«Доброе утро. Подпись к фото, пожалуйста. Не стесняйтесь, можно и пошленько», — написал юморист.

Новый супер-жаркий хит готов ворваться в лето и свести с ума многих отдыхающих. Поклонники Галустяна отмечают, что образ получился очень комичным. У Супер Жорика уже появились свои поклонники, которые с нетерпением ждут его выхода на большую сцену.