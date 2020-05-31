«Мы не вели себя аморально»: Климова поделилась деталями своего школьного выпускного

Актриса Екатерина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ поделилась подробностями своего школьного выпускного. По ее словам, он получился ярким и запоминающимся.

«Мы выпивали в туалете. Все пряталось в какие-то бачки. Была разработана специальная схема. Учителя – люди взрослые. Они делали вид, стращали нас, но все понимали. Мы не вели себя как-то аморально. Все что нужно было, мы делали за пределами школы. Пили то, что у кого дома завалялось. Этим всем мальчишки, конечно, занимались. Нас, девчонок, угощали». Екатерина Климова

Ее подруга актриса Татьяна Лютаева, которая также была в студии, заметила, что у них также был «мощный» выпускной. Она училась в Одессе.

«Нас на выпускном вечере ликерами угощали. Я училась в театральном классе. Мы сделали капустник для родителей, а потом были предоставлены сами себе. Помню, как под утро на фуникулере спустились к Черному морю и тогда у меня случился первый поцелуй. Но уже утром я сидела в самолете и летела в Москву на поступление в вуз», — сказала актриса.