Богомолов нашел знак свыше в том, что в Москве идет дождь

Константин Богомолов опубликовал в своем Instagram пост, в котором описал ситуацию последних дней. Муж Ксении Собчак отметил, что люди сильно устали от вынужденного заточения настолько, что у некоторых из них появилась легкая форма безумия. Режиссер поделился впечатлением от поездки по Москве.

«Позавчера я ехал по центру — все высыпали. И странно это наблюдать. И совсем не хочется в эту толпу. Она праздная, нарядная, живая, своя, но туда не хочется. Наоборот. От этой толпы нет ощущения окончания чего-то серьезного. Есть ощущение легкого безумия», — написал режиссер. View this post on Instagram A post shared by Konstantin Bogomolov (@konbog75) on May 30, 2020 at 11:20pm PDT

Режиссер также заметил интересный факт, который навел его на философские размышления. В последние дни мая погода в столичном регионе сильно испортилась. Константин подчеркнул, что дождь является символом обновления и смывает все плохое, а также в данной ситуации выступает своеобразным стоп-краном для тех, кому не терпится выйти на улицу. Он призвал поклонников не забывать о том, что многие по-прежнему заболевают и умирают.