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Дочь Валерия Меладзе собралась на выпускной в платье старшей сестры и туфлях мамы

По словам Арины, у них с родственницей очень похожи фигуры.

Дочь Валерия Меладзе собралась на выпускной в платье старшей сестры и туфлях мамы
Дочь Меладзе пойдет на выпускной в платье сестры/http://globallookpress.com/

Дочь музыканта Валерия Меладзе от брака с первой женой Ириной в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что пойдет на свой выпускной в этом году в платье старшей сестры Инги. Это их семейная традиция.

Арина Меладзе с мамой. Фото
Дочь Меладзе пойдет на выпускной в платье сестры/Кадр из программы «Звезды сошлись»

«Пока еще неизвестно ничего насчет моего выпускного из-за пандемии коронавируса. Все решается. Может будет последний звоночек онлайн. Или сделают в июле или в августе очный выпускной. Я пойду на него в платье моей старшей сестры Инги. У нас очень похожие фигуры. Это наше семейное платье. А туфли на мне будут мамины».

Арина Меладзе

При этом Арина Меладзе объяснила, почему будет именно в платье Инги. «Я решила надеть это платье, потому что моя старшая сестра удачно окончила в нем школу и поступила в Оксфорд», — заметила девушка.

Интересно, что ведущая программы Лера Кудрявцева и сама сделала неожиданное признание. «Я тоже на выпускном была в платье старшей сестры», — заявила она.

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