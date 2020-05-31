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Звездный гость

«Я получила травму»: Ольга Бузова пережила покушение в начале сольной карьеры на сцене

Как призналась звезда, ей было в тот момент очень страшно.

«Я получила травму»: Ольга Бузова пережила покушение в начале сольной карьеры на сцене
На Бузову в начале ее карьеры напал мужчина/http://globallookpress.com/

Певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что в начале карьеры на сцене на нее было совершено покушение. В тот момент она не на шутку перепугалась.

Ольга Бузова. Фото
Бузову едва не убили в начале карьеры на сцене/http://globallookpress.com/

«Бывали ситуации, когда поклонники после концерта на машину кидались. Мне было тогда страшно. Помню, как в начале сольной карьеры я вышла на сцену, а на меня напал мужчина. Я получила травму. У меня была разбита губа».

Ольга Бузова

Как отметила певица, она все еще в шоке от молодого человека, который не так давно захватил заложника в банке в центре Москвы и требовал, чтобы на место приехала исполнительница. После этого случая о Бузовой написала даже иностранная пресса.

«Я усилила охрану. Я никогда не нарушаю закон. И жизненный закон я не нарушаю. Я не предаю и не ворую. Эмоции и алкогольное опьянение для этого мужчины не оправдание его действиям», — заметила Ольга Бузова.

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