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«Какой молодец! Чудо!»: Пугачева похвалила трехлетнего сына Собчак за любовь к поэзии

Внук Эммануила Гедеоновича выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Парус».

«Какой молодец! Чудо!»: Пугачева похвалила трехлетнего сына Собчак за любовь к поэзии
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

38-летняя Ксения Собчак не скрывает, что их с Максимом Виторганом сынишка растет очень смышленым ребенком. Вслед за олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой телеведущая решила подыскать для трехлетнего Платона педагога, который будет заниматься с ним китайским. Напомним, что младшая дочка фигуристки — пятилетняя Надя Пескова учит сразу три языка: французский, английский и китайский. Девочка делает большие успехи и на льду. Этой зимой кроха дебютировала в мюзикле «Спящая красавица. легенда двух королевств» вместе с 18-летней Алиной Загитовой.

Сын телеведущей Ксении Собчак - Платон
Алла Пугачева похвалила сына Ксении Собчак за любовь к поэзии (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)

На личной страничке в Instagram Ксения Собчак поделилась свежим видеороликом с участием трехлетнего Платона. Внук Эммануила Гедеоновича наизусть выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Парус». Телеведущая не стала скрывать, что гордится своим наследником, который смог запомнить такое произведение.

«Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?…» — старательно выговаривал каждую строчку из стихотворения маленький Платон.

Примечательно, что одной из первых сына Максима Виторгана за любовь к поэзии похвалила 71-летняя Алла Пугачева. Супруга шоумена Максима Галкина не смогла остаться равнодушной, услышав, с какой серьезностью малыш считает стих Лермонтова.

«Какой молодец!! Чудо!» — отметила Пугачева, которая сама воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

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