«Какой молодец! Чудо!»: Пугачева похвалила трехлетнего сына Собчак за любовь к поэзии

38-летняя Ксения Собчак не скрывает, что их с Максимом Виторганом сынишка растет очень смышленым ребенком. Вслед за олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой телеведущая решила подыскать для трехлетнего Платона педагога, который будет заниматься с ним китайским. Напомним, что младшая дочка фигуристки — пятилетняя Надя Пескова учит сразу три языка: французский, английский и китайский. Девочка делает большие успехи и на льду. Этой зимой кроха дебютировала в мюзикле «Спящая красавица. легенда двух королевств» вместе с 18-летней Алиной Загитовой.

На личной страничке в Instagram Ксения Собчак поделилась свежим видеороликом с участием трехлетнего Платона. Внук Эммануила Гедеоновича наизусть выучил стихотворение Михаила Лермонтова «Парус». Телеведущая не стала скрывать, что гордится своим наследником, который смог запомнить такое произведение.

«Белеет парус одинокой

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?

Что кинул он в краю родном?…» — старательно выговаривал каждую строчку из стихотворения маленький Платон.

Примечательно, что одной из первых сына Максима Виторгана за любовь к поэзии похвалила 71-летняя Алла Пугачева. Супруга шоумена Максима Галкина не смогла остаться равнодушной, услышав, с какой серьезностью малыш считает стих Лермонтова.