«Это не премия лучшему семьянину»: Грачевский защитил Успенского после обвинений дочери

Ранее Татьяна заявила, что отец ее бил и детскую премию нельзя называть его именем.

Руководитель и режиссер киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ встал на защиту детского писателя Эдуарда Успенского, который ушел из жизни два года назад. Как известно, его дочь Татьяна заявила на днях, что детскую премию нельзя называть именем отца, потому что он издевался над родными людьми. К примеру, бил ее.

«Я не одобряю категорически жесткие отношения в семье. Успенский любил суды. Он, например, полгода был в «Ералаше», но меньше всего занимался «Ералашем». Он даже меня, то любил, то нет. Все время в чем-то подозревал. Если мы начнем перечислять, кто как из великих вел себя в семье, то волосы встанут дыбом. Сколько пил Сергей Есенин. Что он вытворял дома. Давайте сожжем Есенина! Давайте не слушать музыку Мусоргского, который вел разгульный образ жизни. Это не премия лучшему семьянину. Это премия в честь детского писателя». Борис Грачевский

Сама Татьяна в беседах с журналистами отметила, что никакой теплоты к отцу не испытывает.

«Я не пойду никогда на его могилу. У меня есть поважнее дела», — заметила она.