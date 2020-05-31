Художник Заграевский вспомнил, как изменилась жизнь Жигунова во время романа с Заворотнюк

Бывший сосед по даче актера Сергея Жигунова художник Сергей Заграевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ вспомнил роман звезды с коллегой Анастасией Заворотнюк. Вместе они были примерно два года, а затем расстались.

«Жена Жигунова Вера Новикова — человек непростой. Она неулыбчивая. Я помню в первый раз, когда Настя приехала на его дачу — сразу встало солнце. Знаю, что сейчас Жигунов живет с копией Заворотнюк. Это говорит о его складе характера. Он Настю любил. Для него принципиально, чтобы его женщина была похожа на Настю. Жигунов очень домовитый. Его все любили здесь на даче». Сергей Заграевский

Как добавил художник, Жигунов очень переживал после расставания с Заворотнюк. Он приходил к соседу по даче. «Он мне говорил: «Серега, не волнуйся за меня, прорвемся». А потом он поменялся. Вот была настоящая любовь. Трагическая. У него улыбка исчезла с лица. Он стал другим. Они пару лет здесь прожили с Настей. Когда они расстались, то он мне сказал: «Знаешь, мне это все не нужно и продал дачу», — вспомнил художник.

По мнению Заграевского, Анастасия Заворотнюк — фантастическая женщина. «Может хотел бы сказать что-то плохое про нее, потому что рассталась с Жигуновым. Но она женщина, у ног которой разбиваются мужские сердца», — добавил он.