Высокие отношения: Климова заявила, что дружит с мачехой дочери Лизы уже 15 лет

42-летняя Екатерина Климова на личной страничке в Instagram анонсировала прямой эфир, который она проведет в компании с близкой подругой Еленой Бирюковой. Примечательно, что приятельница актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» к тому же приходится мачехой ее 18-летней дочери Елизаветы. Как выяснилась, Елена вышла замуж за бывшего мужа Климовой — ювелира Илью Хорошилова. Пара воспитывает общего ребенка — семилетнюю дочку Аглаю. Таким образов близкие подруги обзавелись наследницами от одного и тоже мужчины.

С Ильей Бирюкова познакомилась на вечеринке у Екатерины. Он сразу произвел на Елену приятное впечатление. Вспоминая свой разговор с подругой, Климова припомнила, что Лена восхищалась Хорошиловым. Ни для кого не секрет, что актриса из «Бедной Насти» ушла от отца своей старшей дочери, познакомившись с Игорем Петренко. Она не стала препятствовать отношениям Ильи с ее близкой подругой. И даже была рада за экс-возлюбленного, которому повезло встретить свою вторую половинку.

По словам Екатерины, с мачехой своей старшей дочери Елизаветы она дружит уже пятнадцать лет. И у них всегда находятся темы для разговоров. Вот только Илью актрисы стараются не обсуждать.