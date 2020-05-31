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Высокие отношения: Климова заявила, что дружит с мачехой дочери Лизы уже 15 лет

Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины - ювелира Ильи Хорошилова и родила ему младшую наследницу.

Высокие отношения: Климова заявила, что дружит с мачехой дочери Лизы уже 15 лет
Екатерина Стриженова и Елена Бирюкова (Фото: Globallookpress.com)

42-летняя Екатерина Климова на личной страничке в Instagram анонсировала прямой эфир, который она проведет в компании с близкой подругой Еленой Бирюковой. Примечательно, что приятельница актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» к тому же приходится мачехой ее 18-летней дочери Елизаветы. Как выяснилась, Елена вышла замуж за бывшего мужа Климовой — ювелира Илью Хорошилова. Пара воспитывает общего ребенка — семилетнюю дочку Аглаю. Таким образов близкие подруги обзавелись наследницами от одного и тоже мужчины.

Актриса Екатерина Климова и Елена Бирюкова
Екатерина Климова собирается провести прямой эфир с женой своего экс-возлюбленного Ильи Хорошилова (Фото: Instagram.com/klimovagram)

С Ильей Бирюкова познакомилась на вечеринке у Екатерины. Он сразу произвел на Елену приятное впечатление. Вспоминая свой разговор с подругой, Климова припомнила, что Лена восхищалась Хорошиловым. Ни для кого не секрет, что актриса из «Бедной Насти» ушла от отца своей старшей дочери, познакомившись с Игорем Петренко. Она не стала препятствовать отношениям Ильи с ее близкой подругой. И даже была рада за экс-возлюбленного, которому повезло встретить свою вторую половинку.

По словам Екатерины, с мачехой своей старшей дочери Елизаветы она дружит уже пятнадцать лет. И у них всегда находятся темы для разговоров. Вот только Илью актрисы стараются не обсуждать.

«Мы с моей подругой и талантливейшей актрисой Еленой Бирюковой решили поболтать в прямом эфире и ответить на ваши вопросы!! До встречи завтра в 20:00», — отметила Климова, добавив, что встреча в формате онлайн пройдет 1 июня.

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