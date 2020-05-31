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Звездный гость

«Он угрюмо читает газету, я угрюмо сижу в телефоне»: дочь Ефремова рассказала о встречах с отцом

По словам Анны-Марии, звездный папа не может уделять всем своим детям равное количество внимания.

«Он угрюмо читает газету, я угрюмо сижу в телефоне»: дочь Ефремова рассказала о встречах с отцом
Дочь Ефремова редко видит отца/http://globallookpress.com/

Дочь актера Михаила Ефремова от четвертого брака с актрисой Ксенией Качалиной Анна-Мария в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что нечасто видится с отцом. Как известно, у актера шестеро детей, три сына и три дочки, от разных жен.

«Отец звонит мне один раз в сутки. Я рассказываю ему, что делаю. Иногда мы вместе выбираемся в какие-нибудь рестораны или кафешки попить чай. Он угрюмо читает газету, я угрюмо сижу в телефоне. Вот и, что называется, поговорили».

Анна-Мария Ефремова

Как заметила Анна-Мария, у Михаила Ефремова много забот в этой жизни. Винить его в том, что у него было столько жен она не намерена.

«Мой отец на самом деле довольно ответственный человек. У него, как известно, много детей, поэтому возникают сложности с равным распределением внимания между ними. Я сочувствую отцу в этом плане и понимаю его непростую ситуацию», — заявила Анна-Мария Ефремова.

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