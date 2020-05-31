«У нее 17 женихов в неделю»: Кушанашвили заявил, что Волочкова выдумала историю с возлюбленным

По словам телеведущего, такие женщины не могут признаться всем, что одиноки.

Телеведущий Отар Кушанашвили в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что балерина Анастасия Волочкова выдумала историю с возлюбленным, за которого собралась замуж. Как известно, она уже больше года всем рассказывает, что у нее есть любимый человек, но при этом полностью не показывает его. В кадр попадают, то руки, то ноги молодого человека.

«Это все статисты около нее. Вы видели его? Это грузчик на фотографиях. Такие женщины, как Волочкова не хотят, чтобы о них думали, что они одиноки. У нее всегда будет 17 женихов в неделю. А потом она будет говорить, что ей не повезло с очередным подонком». Отар Кушанашвили

А вот близкий друг балерины актер Никита Джигурда сказал, что у танцовщицы очень много мужчин, которые от нее без ума. «Богиня Волочкова, как Клеопатра. У нее целый гарем», — заявил он.

Отметим, что недавно некий бизнесмен из Твери Владислав Фоменко на весь белый свет объявил, что танцовщица родила от него ребенка, которого скрывает теперь от него. Балерина уже подключила к этой истории адвокатов. Мужчине светит штраф в миллион рублей и даже уголовный срок за клевету.