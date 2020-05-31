«Он может пойти на балкон и раздеться»: Юрий Лоза рассказал, как Тарзану заработать на жизнь

Как отметил музыкант, мужик должен что-то уметь, кроме своей основной работы.

Музыкант Юрий Лоза в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что знает, как культурист Тарзан может заработать на жизнь. Напомним, что широкий резонанс вызвали слова мужа певицы Наташи Королевой, что артисты бедствуют на самоизоляции в отличии, к примеру, от пенсионеров, которые получают пособие от государства.

«Вот у меня сейчас пенсия 12 тысяч рублей. Ее не хватает даже на коммуналку. Но я могу написать статью в журнал. Могу фрезеровщиком подработать. У меня четвертый разряд. Мужик должен уметь что-то делать, кроме своей основной работы. Я думаю, если Тарзану станет невмоготу, то он может выйти на балкон и раздеться». Юрий Лоза

Лоза заметил, что лично видел, как в «больнице санитарки ворочают больных». «У них сил на это не хватает. Тарзан бы там пригодился», — сказал Юрий Лоза.

Певица Наталия Гулькина, у которой журналисты программы также взяли комментарии по поводу слов Тарзана, добавила, что артисты действительно сейчас вынужденно сидят дома. Причем она уверена, что в ближайшие месяцы ситуация не изменится. «У Тарзана и Королевой есть возможность пойти в метро и подключить колонку. Денег сразу дадут. И я могу также сделать», — сказала исполнительница.