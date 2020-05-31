«Музыкантище до мозга костей»: Николаев поздравил Кузьмина с юбилеем

Игорь Николаев в своем Instagram написал поздравительный пост другу и коллеге Владимиру Кузьмину. 31 мая Народному артисту Российской Федерации исполнилось 65 лет. Николаев отметил, что знает исполнителя своей легендарной песни «Две звезды» уже много лет и рад дружбе с ним.

«Володя, дорогой, с круглой датой тебя! Знаю тебя тыщу лет, и могу сказать, что ты — музыкантище до мозга костей», — написал Игорь.

Артист отметил, что Владимир является уникальным музыкантом, который владеет несколькими инструментами, пишет песни и сам их исполняет. Николаев оценил время, в которое сейчас попал Владимир, как творческий ренессанс. Осталось не понятным, что хотел сказать этим певец и композитор, но, возможно, поклонники творчества Владимира Кузьмина скоро услышат новые песни.

Напомним, что свой творческий путь Владимир Кузьмин начал еще в детстве. После школы музыкант отправился покорять столицу. Он владел многими музыкальными инструментами, являлся автором и исполнители собственных песен, за что и был принят в состав группы «Карнавал».

Именно творческий союз Кузьмина и Барыкина дал большой старт будущей звезде 80-х годов. Яркий, харизматичный, талантливый музыкант быстро стал любимцем публики. В 1982 году Кузьмин организовывает свой музыкальный коллектив «Динамик», сотрудничает со многими советскими артистам, выезжает на гастроли за границу и становится кумиром миллионов женщин на долгие годы.