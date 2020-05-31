«Предоставлена самой себе»: Ольга Кабо рассказала, как она проводит часы в одиночестве

Ольга Кабо опубликовала в социальной сети пост о том, как она проводит свое утро. Актриса отметила, что это ее любимое время суток. Особенно она любит, когда в окно светит солнце, а сын Ваня вбегает в комнату с возгласом: «Я проснулся!». Ольга написала, что такие моменты играют очень важную роль в ее жизни. Они наполняют ее счастьем и заряжают хорошим настроением на весь день.

«Далее — завтрак для сына, и он отправляется в соседнюю комнату «грызть гранит наук» на интернет-платформе, а я предоставлена самой себе и могу насладиться чашечкой ароматного кофе, непременно сваренного собственноручно в турке», — рассказала подписчикам Кабо.

Актриса отметила, что обожает этот утренний ритуал, потому что время утекает очень быстро на другие важные дела, а вот на отдых его совсем не останется. Ольга советует правильно распределять день, чтобы было время на все. Поклонники поддержали мнение звезды и отметили, что последние месяцы научили их по-другому смотреть на жизнь и ценить каждую минуту.