«Как можно быть такой красивой, когда только родила?»: гимнастка Донскова сделала комплимент Шубской

Супруга Александра Овечкина поделилась снимками с новорожденным сыном. Примечательно, что фото были сделаны в роддоме.

26-летняя Анастасия Шубская подарила своему возлюбленного второго ребенка. У пары подрастает общий наследник — сын Сережа. В августе малышу исполнится два годика. А 27 мая стало известно о том, что дочь ныне покойной Веры Глаголевой во второй раз стала мамой. У нее родился мальчик. Александр Овечкин не стал скрывать от поклонников, какое имя они выбрали для сынишки — кроху назвали Ильей.

На днях в Instagram Шубская поделилась снимками с новорожденным малышом на руках. Примечательно, что эти фото были сделаны еще в роддоме, практически сразу после родов. На одном из кадров вместе с новоиспеченными родителями позировала и врач-акушер. Анастасия поблагодарила близких друзей и поклонников за теплые слова и поздравления. Ко всему прочему, вернувшись домой модель весь подоконник в своей спальни заставила полученными букетами цветов.

Свежие снимки 26-летней Анастасии Шубской привлекли внимание ее подруги гимнастки Ульяны Донсковой. Так, спортсменка обратилась к новоиспеченной мамочке, задавшись вопросом: как ей удается так выглядеть сразу после родов? Примечательно, модель раскрывать секрет своей красоты не стала, но поблагодарила чемпионку мира и Европы за комплимент.

«Как можно быть такой красивой, когда только родила?!» — вопрошала Донскова. «Спасибо, дорогая», — лаконично отметила супруга Александра Овечкина.

С появлением сына младшую сестренку поздравила и 41-летняя Анна Нахапетова. Так, актриса подметила, что теперь она стала тетей четверых племянников. Еще двоих сыновей воспитывает средняя дочь Веры Глаголевой — Мария.