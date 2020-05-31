Знаменитый музей имени Пушкина в Москве празднует 108-летие

31 мая ГМИИ им. А. С. Пушкина празднует свой день рождения – 108 лет со дня открытия. Музей был основан в 1912 года. Идея создания музея принадлежит профессору кафедры теории и истории искусства Московского Императорского университета Ивану Владимировичу Цветаеву, отцу поэтессы Марины Цветаевой.

Коллекция музея насчитывает около 700 тысяч произведений разных времен – от древнейших цивилизаций до начала XXI века. Главное здание ГМИИ им.Пушкина включает в себя 27 строений и является памятником архитектуры конца XIX – начала XX века.

В свой день рождения музей приглашает посетителей на виртуальные экскурсии. Не выходя из дома можно будет увидеть картины художников XIX–XX веков, послушать лекции о собрании С.Щукина, искусстве А.Дюрера, А.Матисса и других художников. Также музей подготовил виртуальные квесты для детей. Среднее время сеанса составляет 45 мин. Посетить ГМИИ им.Пушкина можно после регистрации на официальном сайте.

Из-за пандемии коронавируса музей вынужден был закрыться на неопределенный срок, но руководство и сотрудники музея выражают надежду на то, что в скором времени ГМИИ им.Пушкина вновь распахнет свои двери для ценителей искусства.