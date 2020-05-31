«Иногда я плачу в машине»: Камила Кабелло рассказала, что имеет проблемы с психикой

Камила Кабелло в своем эссе изданию WSJ Magazine призналась, что имеет проблемы с психикой. Так, 23-летняя исполнительница хита Havana рассказала, что уже некоторое время страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Певица написала письмо изданию, которое приурочили к месяцу психического здоровья — в США это май.

Звезда рассказала, что пытается справиться с недугом и уже есть прогресс. Ей помогает когнитивно-поведенческая терапия, медитация и дыхательные практики. Расстройство ее уже беспокоит не так сильно, как некоторое время назад.

«Иногда я плачу в машине, рассказывая маме о своей тревожности и симптомах ОКР. Я и мама читаем в гостиничном номере книги по ОКР, потому что я отчаянно нуждаюсь в помощи. Я испытываю постоянное, непоколебимое беспокойство, которое мучительно осложняет повседневную жизнь», — говорится в письме.

Камила отмечает, что сначала очень стеснялась говорить о своей внутренней проблеме друзьям и знакомым. Певица боялась показаться слабой, потому как все привыкли считать ее веселым человеком, у которого нет проблем. После откровенного признания Кабелло подчеркнула, что сейчас она и ее тревога — хорошие друзья. Она прислушивается к внутренним волнениям, но старается не уделять им большого внимания.