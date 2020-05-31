«Кто верит в них?»: Гоша Куценко рассказал о встрече с НЛО

Знаменитый актер опубликовал в своем Instagram интересный пост. В один из вечеров он снял на свой телефон видео, на котором в небе видны яркие, движущиеся в одну сторону огни.

Гоша Куценко известен публике не только, как талантливый актер, но и как человек с прекрасным чувством юмора. То ли в шутку, чтобы развлечь своих подписчиков, которые уже засиделись на карантине, то ли на полном серьезе, Гоша рассказал о встрече с неопознанными летающими объектами.

Актер поинтересовался у подписчиков, а не видели ли они тоже самое, а главное, верят ли они в существование внеземной жизни. На что, конечно, последовала волна комментариев и споры между пользователями сети. Кто-то посчитал, что это очередная шутка звезды, а кто-то поддержал тему и сказал, что тоже встречал НЛО.

«Может и есть, но это не так страшно, по сравнению с тем, что готовится в мире», «Я видела, и не только я. Но другие люди меня убеждают, что это что-то другое», «НЛО не существует. Все мистическое можно объяснить научными факторами», — подключились к теме подписчики. больше по теме «С тоской вспоминаю»: Гоша Куценко признался, что соскучился по московским пробкам Актер снял ностальгическое видео, на котором едва не плачет.

Видел ли Гоша НЛО на самом деле, останется такой же тайной, как и само его существование. Но у актера прекрасно получилось отвлечь поклонников от переживаний по поводу карантина, изоляции и новых правил связанных с пандемией коронавируса.