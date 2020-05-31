«Видимся только ночью у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Кристина Асмус в онлайн-интервью с писателем Александром Цыпкиным поведала о своей жизни в самоизоляции. Сейчас она вместе с мужем Гариком Харламовым переехала в новый дом в четыре этажа недалеко от Рублевки. По словам девушки, он довольно «простенький», даже без лифта, заработал на него муж.

Как оказалось, бюджет в семье распределяется очень справедливо (с женской позиции). Все, что зарабатывает муж – это общее, что получает жена – только ее.

Многие пары в самоизоляции стали конфликтовать, виновато в этом во многом замкнутое пространство и излишняя сосредоточенность друг на друге. К счастью, эта участь не коснулась четы Харламова и Асмус. Во-первых, они практически живут в лесу, а потому даже в особых условиях пандемии у них была возможность прогуливаться. А во-вторых, артист продолжает работать.

«Мы видимся не каждый день. Он снимает эфиры Comedy Club и еще что-то в одной комнате, я — в другой. Так что мы мало пересекаемся. Видимся только ночью у холодильника», — призналась литератору Кристина.

По словам актрисы, они с супругом – совершенно разные люди. У них не совпадают взгляды на жизнь, воспитание дочери, они иначе смотрят на траты и финансовое благополучие. Тем не менее, есть и совпадения. К примеру, оба не любят кого-либо о чем-либо просить, не терпят хайп, не выносят зависимость. Также они обожают вредную калорийную пищу, при этом Гарик действительно ее постоянно ест, а вот Асмус вынуждена сдерживаться.