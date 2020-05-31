«Спасибо, мой сладусик!»: Королева пришла в восторг от сюрприза мужа

В последний день весны Наташа Королева празднует день рождения. В свой праздник звезда решила оставить в личном блоге довольно скромное послание.

«Ну здравствуй, мой 47 годик!!! Интересно, каким ты будешь?» — отметилась она.

А вот ее муж Сергей Глушко (творческий псевдоним – Тарзан) не стал скупиться на слова.

«Дражайшей женщине моей (после мамы) посвящается… С днем рождения! Люблю тебя безмерно! Извини, формат Instagram не смог вместить ВСЮ мою любовь к тебе», — написал он в Сети.

Танцор также опубликовал фрагмент из телесюжета, где он говорит о том, что идет по жизни «с тем, с кем надо» и «все происходит так, как должно происходить».

«Спасибо, мой сладусик!», — с восторгом отреагировала на это публичное признание в любви Наташа Королева.

Напомним, пара вместе уже более 18 лет, они воспитывают сына Архипа Глушко, который, как и их родители, задумывается о карьере артиста.