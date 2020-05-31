«Мне ничего не доставалось»: Алферова пошла на откровения через 12 лет после ухода Абдулова

Ирина Алферова и Александр Абдулов некогда считались самой красивой парой отечественного кино. Блистательные на экране они никак не могли стать счастливыми в обычной семейной жизни. Через 12 лет после смерти актера от рака легких его бывшая супруга пошла на откровения в документальном фильме Первого канала «Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости».

По словам звезды, ее муж был большим любителем приключений и дамским угодником, а ей хотелось простого человеческого счастья, заботы и внимания с его стороны мужа.

«От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала», — призналась она.

Через 17 лет мучительных отношений, она решилась на развод, который тоже дался ей непросто – Алферова долго переживала расставание с любимым. По ее словам, «он очень много натворил в этой жизни», тем не менее она говорит, что понимает своего экс-благоверного и не держит на него зла.

Незадолго до смерти Абдулова Ирина Ивановна встречалась с артистом, тогда его болезнь уже сильно изменила, но тем не менее она верила, что он выкарабкается.