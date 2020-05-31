«Новая эра американских амбиций»: Илон Маск отправил свой корабль в космос

30 мая на Международную космическую станцию был запущен первый американский корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX. На борту находились астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен, сообщил сайт КП.

«Началась новая эра американских амбиций», — прокомментировал событие американский президент Дональд Трамп.

Он заявил, что космонавты в полном порядке, а челнок благополучно выведен на околоземную орбиту. Владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что этим событием могут гордиться не только американцы, но и вся планета, поскольку корабль создали люди.

Отметим, что ранее на МКС отправляли космонавтов исключительно российские челноки. Предполагается, что с текущего года американцы откажутся от услуг России по запуску людей на космическую станцию.

Как заметил российский космонавт Сергей Крикалев, для развития космоса — это хороший знак. С успешным запуском Crew Dragon у исследователей появляется еще один резерв, который способен предотвратить возможные сбои. Он заметил, что космическая система строилась не для зарабатывания денег, а для научных экспериментов.