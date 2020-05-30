«Скучно точно не будет»: Екатерина Андреева опубликовала видео своих путешествий

Телеведущая сама смонтировала кадры с разных уголком земли, которые ей удалось посетить.

Екатерина Андреева опубликовала в своем Instagram пост о путешествиях. Телеведущая отметила, что в ситуации с коронавирусом мы можем нескоро куда-то поехать. Но в этом звезда не видит ничего страшного. Тех видео, которые у нее сохранились с поездок, хватит до открытия границ. Екатерина смонтировала ролик из разных кадров, которые ей удалось снять в путешествиях по миру.

«Съемок у меня вагон и маленькая тележка, хватит до выхода в свободное плавание. Ведь когда-то это все равно случится», — подбодрила поклонников ведущая.

Андреева отметила, что не знает, когда мир снова начнет жить прежней жизнью и люди станут путешествовать как раньше, но уныние — не ее стиль.

«Никто не сможет меня заставить изменить отношение к жизни. Не можешь изменить — прими. Можешь изменить — меняй», — продолжила свой мотивационный пост Андреева.

Звезда Первого канала сравнила жизнь с круговоротом воды в природе, а также привела в сравнение с этим природным явлением чувства, впечатления, встречи и расставания.

Екатерина предложила внимательно посмотреть и насладиться красотами природы других стран в ее мини-фильме. А еще не забыть просто улыбнуться.