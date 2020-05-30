Татьяна Терешина рассказала, что хотела сохранить отношения со Славой Никитиным

Певица Татьяна Терешина рассказала о расставании с телеведущим Славой Никитиным и переживаниях из-за дочери. В своем Instagram певица вспомнила события пятилетней давности. Звезда описала, как в этот непростой для нее период она разрывалась между желанием сохранить семью ради дочери Арис и чувством огромной неприязни к гражданскому мужу.

«Я все понимала, что мы оба одни не останемся. Все мои мысли были только о том, что нужно попробовать еще раз ради ребенка. Попробовать спасти отношения ради того, чтобы ребенок жил с мамой и папой, мог с ними радоваться добрым жизненным событиям, праздновать семейные праздники», — написала звезда.

Терешина отметила, что у нее не получилось воссоединить семью, но получилось наладить прочную и добрую связь с отцом девочки. Благодаря этому Арис знает папу, любит, уважает и всегда ждет его в гости. Особенно ей нравится слышать хвалебные истории о своем отце.

«Как-то перебирая журналы, Арис наткнулась на фото где мы в поцелуе с ее отцом. Она сделала круглые глаза и закрыла рот рукой. Я села и начала рассказывать про любовь, про расставание… Но не с нотой грусти, а как историю с хорошим концом, потому что все хорошо», — отметила певица.

Напомним, экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина с 2011 года жила в гражданском браке с телеведущим Славой Никитиным. В 2013 году у звездной пары родилась девочка Арис, которая после развода осталась жить с мамой. Влюбленных считали одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. Но после нескольких счастливых лет вместе пара неожиданно решила расстаться.