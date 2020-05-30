«Антисептики не помогут»: Волочкова рассказала о принципе бумеранга в жизни

Анастасия Волочкова продолжает шокировать и удивлять публику своей физической подготовкой. Балерина опубликовала фотографию у балетного станка в позиции релевелянт (элемент балета, когда одна нога в полном шпагате вытянута над головой — Прим. ред). В своем Instagram звезда написала пост, в котором резко ответила хейтерам и недоброжелателям.

«Стройность линий — это, действительно, результат физических балетных нагрузок, работы над собой, академизма. Обсуждать, осуждать, выливать ушаты грязи и судачить, конечно, легче, чем пойти и сделать так же», — написала Анастасия.

Волочкова с негодованием заявила, что «бросатели грязи» должны помнить о том, что до адресата, защищенного силой добра, профессионализма и позитива, кидаемая ими грязь не долетает. А вот сами они могут сильно испачкаться.

«И никакие антисептики не помогут», — саркастично заметила звезда.

Кому, а главное за что, она посвятила текст в социальной сети, Анастасия не сказала. Но рекомендовала своим подписчикам быть добрее друг к другу. Волочкова отметила, что именно от доброты жизнь наполняется и другими прекрасными качествами, такими как любовь и изобилие.