«Как заправский химик»: Алферова рассказала о «бизнесе» 13-летней дочери

Ксения Алферова помогает дочке «раскрутить бизнес». Актриса опубликовала в социальной сети видео, в котором рассказала о новом увлечении ребенка. Тринадцатилетняя Дуся пытается превратить простое хобби в заработок. Ребенок создает слаймы (Слайм — игрушка антистресс для рук. — Прим. ред). Семья Ксении согласилась и придумала, как помочь девочке реализовать мечту.

«Очень крутые у нее слаймы получаются по качеству и красивые. Это настоящее творчество! Сначала долго, как заправский химик, свой рецепт создавала, а сейчас дизайны этих слаймов. Очень симпатичные делает», — написала актриса в своем Instagram.

Алферова рассказала и то, что ее дочь сама договорилась с соседним магазином о реализации слаймов, а с папой они разработали логотип маленькой фирмы по производству лизунов. Актриса отмечает, что дело приняло серьезный оборот и родителям не отвертеться. Так, Дуся обратилась за помощью и к учителю математики, который помог девочке рассчитать себестоимость товара. Ксения с восторгом отмечает, что и сама с большим удовольствием крутит игрушку в руках и очень советует попробовать. Звездная мама рассказала, что создание слаймов — не единственный талант дочери.