«Что делал под этот трек?»: Саша Зверева напомнила о прошлом

Экс-солистка группы «Демо» опубликовала в своем Instagram видео двадцатилетней давности. Певица отметила, что ее поклонники любят, когда она показывает старые записи выступлений. В ролике смонтированы два видео с песней «2000 лет». В первой части запись относится к 1999 году. Именно тогда группа «Демо» выступила на сцене МДМ. Второе видео относится к 2019 году, периоду, когда Саша Зверева исполнила эту же песню спустя 20 лет, и анонсировала выступление в Крокус Сити Холл как последнее.

«Я знаю, вы любите эту мою музыкальную рубрику по выходным. 20 лет между двумя этими выступлениями. Ты знаешь, кого отметить под этой песней. Кто что делал под этот трек?», — спросила у поклонников Зверева.

На обеих записях певица находится в прекрасной форме. Возможно, что и сама Зверева удивилась незначительной разнице на видео. Многие поклонники Александры отметили, что звезда выглядит прекрасно, а эта песня вызывает у них массу положительных эмоций и напоминает о начале двухтысячных годов.