Самбурская похвасталась расположением своего дома

Актриса поняла, что ее новое жилье не попадает под карантинные правила.

Анастасия Самбурская опубликовала в своем Instagram пост, в котором похвасталась расположением своего дома. Совсем недавно актриса занялась переездом в новое жилье и ремонтом. Это событие совпало с карантином, который переживает весь мир. Настасья активно высказывается по поводу многих вводимых правил, часто оставаясь недовольной ими. Но на этот раз она не смогла сдержать ликования.

«Вы будете смеяться, но дом, в котором я проживаю, не относится ни к одной группе, попадающей под расписание прогулок», — написала актриса.

Самбурская сообщила, что очень любит столицу, но в свете последних событий, которые связанны с пандемией коронавируса, очень рада своему новому жилью. Так, звезда недавно сообщила поклонникам, что переезжает в Подмосковье. Подписчики Насти поздравили ее с приобретением и поддержали тему прогулок по расписанию.