«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Жанна Бадоева: «Что происходит в Мюнхене после открытия границ»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Самбурская похвасталась расположением своего дома

Актриса поняла, что ее новое жилье не попадает под карантинные правила.

Самбурская похвасталась расположением своего дома
Настасья Самбурская. Фото:https://www.instagram.com/samburskaya/

Анастасия Самбурская опубликовала в своем Instagram пост, в котором похвасталась расположением своего дома. Совсем недавно актриса занялась переездом в новое жилье и ремонтом. Это событие совпало с карантином, который переживает весь мир. Настасья активно высказывается по поводу многих вводимых правил, часто оставаясь недовольной ими. Но на этот раз она не смогла сдержать ликования.

«Вы будете смеяться, но дом, в котором я проживаю, не относится ни к одной группе, попадающей под расписание прогулок», — написала актриса.

Самбурская сообщила, что очень любит столицу, но в свете последних событий, которые связанны с пандемией коронавируса, очень рада своему новому жилью. Так, звезда недавно сообщила поклонникам, что переезжает в Подмосковье. Подписчики Насти поздравили ее с приобретением и поддержали тему прогулок по расписанию.

«Да там гулять в радиусе 2 км можно, мы и без этого расписания на такие дистанции гуляем», «Поддерживаю!», «Мы тоже живем в Подмосковье», — поделились пользователи сети.

Тэги

АктрисаАнастасия Самбурскаякарантинпереездремонт
Loading...