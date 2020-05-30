Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления

Чтобы не умереть с голоду, продюсеру советуют устроиться на завод, а певице - пойти в уборщицы.

Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге певице Валерии гуманитарную помощь в виде лапши быстрого приготовления. Одна пачка предназначена продюсеру, вторая — его супруге.

Как заметили в пресс-службе партии, для Пригожина и Валерии есть действенный способ не умереть с голоду. Звезды, как считают в партии, сейчас переживают не лучшие времена. Продюсеру можно пойти трудиться на завод или на стройку, а исполнительнице поработать уборщицей, сообщает портал Ura.ru.

Отметим, что ранее Иосиф Пригожин высказался о непростом положении артистов в период пандемии. По его словам, многие остались без средств к существованию. В ответ музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в стихотворной форме Пригожина. При этом он нелестно отозвался и о Валерии.

Как отмечал Пригожин, Шнурову рано или поздно придется ответить за свои слова. Между тем к травле продюсера и его супруги подключились и обычные пользователи Сети. Они считают, что Пригожин сгущает краски, когда говорит о непростом положении артистов. Многие думают, что звезды скопили деньги на безбедную старость и спокойно переживут непростые времена.

Также о непростом положении артистов говорил муж певицы Наташи Королевой культурист Тарзан. По его словам, пенсионеры хотя бы получают пособие от государства. Артисты же вообще остались без средств к существованию. Эти слова вызвали широкий общественный резонанс в обществе.