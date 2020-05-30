Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова объяснили, почему так резко закрылся сериал «Папины дочки»

Актрисы Лиза Арзамасова и Дарья Мельникова объяснили, почему несколько лет назад так резко прервался показ популярного сериала «Папины дочки». Как считает Арзамасова, всему виной некие «продюсерские истории». Она считает, что просто не было необходимого бюджета, чтобы дальше работать над сериалом.

Впрочем, у Дарьи Мельниковой другая точка зрения. По ее словам, рано или поздно нужно было ставить точку. Она думает, что сюжетные линии исчерпали себя.

«Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится какой-то другой». Дарья Мельникова

Как отметили актрисы, в будущем они не против снова вернуться к съемкам в сериале. Однако надо думать над сценарием. Девушки намекнули, что у популярной ленты возможно продолжение. Кстати, Лиза Арзамасова обмолвилась, что она бы хотела сама принимать участие в написании сценария. По ее словам, все равно никто лучшее нее самой не знает ее героиню, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что сериал «Папины дочки» начал выходить на широкие экраны с 2007 года. Уже с первых частей ситкома стало ясно, что он побьет все рейтинги популярности. Так и случилось. В итоге сериал четыре раза получал престижную телевизионную награду ТЭФИ. Интересно, что в 2013 году у ситкома должен был выйти 21-й сезон на телевидении, но на канале СТС приняли решение о закрытии проекта. В последние годы ходило множество слухов, что сериал может получить продолжение. Впрочем, пока это всего лишь разговоры.